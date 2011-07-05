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Если надо помириться с мужем, обязательно готовлю ему любимый суп Сталина «Суточные щи»!

Воскресенье, 17 Мая 2020 г. 14:19 + в цитатник
ЖЕНСКИЙ_БЛОГ_РУ все записи автора
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Да уж, не зря говорится, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок! Если я хочу помириться с мужем, то следую этой известной житейской мудрости и всегда готовлю ему любимый суп Сталина «Суточные щи». Неудивительно, что вкусы бывшего советского деятеля и моего супруга совпадают. В течение веков это блюдо на Руси любили все – от крестьян до царей. Ведь у щей есть удивительная особенность: они не приедаются.
 
Ну что ж, спешу поделиться с вами рецептом! Однако имейте в виду, что щей «по-сталински» отведать в день приготовления не удастся: само название – суточные – говорит за себя! Итак, приступаем!
 
 
Для оригинального рецепта необходимо:
 
капуста квашеная – 800 г;
говядина – 200 г;
телятина – 200 г;
куриное филе – 200 г;
морковь – 100 г;
корень петрушки – 1 шт;
луковица – 1 шт;
сливочное масло – 50 г;
томатное пюре – 2 ст. л;
мука пшеничная – 2 ст. л;
зелень свежая – 50 г;
чеснок – 1 крупный зубчик;
Соль, перец.
 
Мясо – говядину и телятину – нарезаем на порционные куски и закладываем в кастрюлю примерно с тремя литрами воды. Курицу кладем вариться позже. Ибо если положить все одновременно, то филе, как говорила моя бабушка, «разварится в матушкин горох».
 
Когда мясо закипит, снимаем пену и убавляет огонь так, чтобы бульон не бурлил, а слегка томился. Примерно через два-два с половиной часа мясо сварится, блюдо уже можно посолить и положить в него куски курицы. Как только закипит, варим еще полчаса.
 
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После этого кладем в бульон мелко нарубленную квашеную капусту. Она должна быть отличного качества: ядреная и хрустящая. Есть один момент. Если капуста сильно кислая, то прежде, чем положить в бульон, ее нужно, примерно полчаса потушить на сковороде. Это позволит смягчить вкус.
 
Пока готовится капуста, займемся пассеровкой. Морковь, лук и корень петрушки нарезаются мелкими кубиками. Кстати, рекомендуется обойтись без терки. Именно у нарезанной моркови лучше открывается аромат.
 
Овощи обжариваем на сковороде, пока лук и корень петрушки не приобретут красивый золотистый цвет. Буквально за полминуты до того, как пассеровка будет готова, добавляем мелко нарубленный чеснок. Затем, непрерывно помешивая, кладем муку, томатную пасту и прогреваем примерно две минуты. Можно добавить полполовника бульона. Теперь выкладываем пассеровку в кастрюлю и варим полчаса.
 
Далее готовые щи должны полностью остыть. После этого разливаем их в удобные емкости и ставим в морозильную камеру. Спустя сутки щи оттаивают, а потом подогревают до нужной температуры и подают к столу со сметаной, свежей нарубленной зеленью и специями по вкусу. Но только не вздумайте ускорить процесс и воспользоваться микроволновкой: этим вы погубите все блюдо!
 
Вообще, по строгому рецепту, щам положено выстаиваться двое-трое суток. Фишка заключалась именно в заморозке. Это обеспечивает особый смак и насыщенность. Но если разобраться, то русские крестьяне никогда не морозили щи специально. У них это получалось естественным образом: после трапезы блюдо выносили в холодные сени, чтобы банально защитить от прокисания, а не для придания какого-то «спесфисского» вкуса. Специально же морозили щи только в том случае, если брали их в дальнюю зимнюю дорогу.
 
На мой взгляд, вполне достаточно оставить блюдо в морозилке на сутки. Также рекомендую особенно не заморачиваться по поводу мяса. Вполне можно варить и на одной говядине, и на одной свинине. Но если вы хотите, чтобы все было «как у Сталина» – не смею отговаривать. Еще примите к сведению, что варить надо обязательно в чугунной посуде.
 
В любом случае получится уникальное яство, вкусное и полезное. Помните, как аппетитно восклицает лейтенант Шарапов из известного фильма: «Я бы сейчас с большим удовольствием щец навернул!» Так что обязательно приготовьте восхитительную исконно русскую еду, и пусть ароматный «щаной дух» разольется по вашей кухне.
Рубрики:  СУПЫ и ПЕРВЫЕ БЛЮДА
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Ella_123   обратиться по имени Среда, 20 Мая 2020 г. 00:39 (ссылка)
Спасибо!!!
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natali2311   обратиться по имени Пятница, 22 Мая 2020 г. 11:48 (ссылка)
Обожаю суточные щи! Спасибо!
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