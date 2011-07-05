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Создан: 05.07.2011
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Написано: 16378



Обалденная закуска "Грибные шляпки"

Среда, 08 Июля 2020 г. 11:51 + в цитатник
ЖЕНСКИЙ_БЛОГ_РУ все записи автора
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Такая закуска в виде грибных шляпок украсит любой стол, главное, все правильно сделать.
Закуска «Грибные шляпки».
 
 
Ингредиенты:
 
6 крупных шампиньонов;
 
1 маленькая луковица;
 
50 грамм сыра;
 
соль по вкусу;
 
майонез;
 
растительное масло для жарки.
 
Закуска «Грибные шляпки».
 
Приготовление.
 
Шампиньоны моем.
 
Аккуратно отделяем ножки от шляпок.
 
Ножки режем мелко.
 
Луковицу измельчаем и обжариваем на сковороде.
 
Добавляем грибные ножки, солим и продолжаем жарить.
 
Фаршируем шляпки.
 
Мажем майонезом.
 
Посыпаем тёртым на мелкой тёрке сыром.
 
Запекаем в духовке при 150 градусах минут 25-30.
 
Процесс приготовления в фото:

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Рубрики:  ЗАКУСКИ
РАЗНОЕ
Метки:  


Процитировано 8 раз
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Ella_123   обратиться по имени Пятница, 10 Июля 2020 г. 11:44 (ссылка)
Спасибо!!!
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