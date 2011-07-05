Самая вкусная заготовка на зиму. Зимой хорошо идут эти кабачки. Кушаем все и взрослые и дети. Когда я угощаю гостей, они даже не все понимают, что едят не ананасы, а наш Сибирский кабачок. Главное брать кабачки не сильно большие, но и совсем молоденькие не подходят

Этот рецепт очень простой. Попробуйте в этом году, и вы сами поймете, что по вкусу кабачок не отличить от ананасов.

ПРОДУКТЫ:

Ананасовый сок 1 литр.

Кабачок ( чищенный и порезанный ) 2 кг.

Сахар 300 гр.

Ванилин 1 пакетик.

Лимонная кислота 1 чайная ложка.

Приступаем к приготовлению.

1. Моею и очищаю кабачки от кожуры. Нарезаю на кольца. И удаляю середину с помощью фужера. Если у меня уже большой кабачок, старенький то я нарезаю его на кубики. И как правило, я не закатываю его на зиму. мы просто его съедаем.

2. В кастрюлю наливаю сок ананаса, добавляю сахар, лимонную кислоту и ванилин. Выкладываю туда кабачки.

3. Варим все это 30 минут не больше.

4. В стерильные баночки выкладываю ананасы. баночки я беру 0,5 или 0,7 не больше. И заливаю кабачки соком в котором они варились.

5. Плотно закручиваю крышки ( можно и закатать, разницы нет) и вверх дном ставлю под теплое полотенце остывать. Когда все остыло убираю на хранение в кладовую.







Приятного аппетита.