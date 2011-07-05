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Создан: 05.07.2011
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Написано: 16391



Фальшивые ананасы из кабачков - супер-рецепт!

Пятница, 31 Июля 2020 г. 05:01 + в цитатник
ЖЕНСКИЙ_БЛОГ_РУ все записи автора
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Самая вкусная заготовка на зиму. Зимой хорошо идут эти кабачки. Кушаем все и взрослые и дети. Когда я угощаю гостей, они даже не все понимают, что едят не ананасы, а наш Сибирский кабачок. Главное брать кабачки не сильно большие, но и совсем молоденькие не подходят
Этот рецепт очень простой. Попробуйте в этом году, и вы сами поймете, что по вкусу кабачок не отличить от ананасов.
 
 
ПРОДУКТЫ:
 
Ананасовый сок 1 литр.
Кабачок ( чищенный и порезанный ) 2 кг.
Сахар 300 гр.
Ванилин 1 пакетик.
Лимонная кислота 1 чайная ложка.
 
Приступаем к приготовлению.
 
1. Моею и очищаю кабачки от кожуры. Нарезаю на кольца. И удаляю середину с помощью фужера. Если у меня уже большой кабачок, старенький то я нарезаю его на кубики. И как правило, я не закатываю его на зиму. мы просто его съедаем.
 
2. В кастрюлю наливаю сок ананаса, добавляю сахар, лимонную кислоту и ванилин. Выкладываю туда кабачки.
 
3. Варим все это 30 минут не больше. 
 
4. В стерильные баночки выкладываю ананасы. баночки я беру 0,5 или 0,7 не больше. И заливаю кабачки соком в котором они варились.
 
5. Плотно закручиваю крышки ( можно и закатать, разницы нет) и вверх дном ставлю под теплое полотенце остывать. Когда все остыло убираю на хранение в кладовую. 
 
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Приятного аппетита.
Рубрики:  КОНСЕРВИРОВАНИЕ
РАЗНОЕ
Метки:  


Процитировано 31 раз
Понравилось: 21 пользователям
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Валентина-л   обратиться по имени Пятница, 31 Июля 2020 г. 09:51 (ссылка)
Спасибо.
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svetanjel   обратиться по имени Пятница, 31 Июля 2020 г. 10:47 (ссылка)
С благодарностью забираю.
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Татьяна_Степченко   обратиться по имени Суббота, 01 Августа 2020 г. 08:51 (ссылка)
Цитирую с благодарностью.
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Ella_123   обратиться по имени Суббота, 01 Августа 2020 г. 10:13 (ссылка)
Спасибо!!!
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Назарова_Галина   обратиться по имени Суббота, 01 Августа 2020 г. 21:40 (ссылка)
Благодарю, за необычный рецепт.
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