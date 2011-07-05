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Создан: 05.07.2011
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За этот шикарный рецепт мне пришлось побороться..."Вкуснейший салат из баклажанов на зиму"

Воскресенье, 09 Августа 2020 г. 06:39 + в цитатник
ЖЕНСКИЙ_БЛОГ_РУ все записи автора
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Я очень люблю баклажаны. Пожалуй, я смело могу их назвать моими любимыми представителями овощных. Я могу есть их как угодно и с чем угодно. Я очень часто просто запекаю в духовке баклажан целиком, затем разрезаю, в баклажановую кашу добавляю чеснок и всё, это для меня одно из самых вкусных блюд. 
 
Когда я вижу в интернете рецепты из баклажанов, мимо я не пройду совершенно точно. Всегда попытаюсь приготовить, и ни разу ещё не было невкусно.
 
 
Сегодня я хочу поделиться с вами очень вкусным рецептом. Хорошо он тем, что предназначен не только для сиюминутного поедания, но и готов верой и правдой кормить вас всю зиму вкуснейшими баклажанами. Этот рецепт я буквально силой выбивала из одной своей знакомой, которая хотела владеть им единолично. В общем, это долгая история, главное, что я теперь знаю, как приготовить эту вкуснотищу.
 
Итак, вашему вниманию "Салат из баклажаном с чесноком на зиму".
 
Поверьте, вкусно так, что закачаешься.
 
Что же нам понадобится для приготовления?
 
Ингредиенты:
 
баклажаны — 2 кг;
 
лук — 1 кг;
 
чеснок — 2 головки;
 
майонез — 200 гр;
 
уксус 9% — полторы столовых ложки;
 
рафинированное растительное масло — 150 грамм
 
Ингредиенты рассчитаны на 5 банок по 0,5 литра
 
Приготовление:
 
Баклажаны очищаем от плодоножки и не срезая шкурки нарезаем кубиками, затем присыпаем солью и оставляем на 2 часа.
 
Лук нарезаем полукольцами и обжариваем на небольшом количестве растительного масла.
 
Чеснок мелко рубим.
 
Отстоявшиеся баклажаны промываем под струей воды от соли и выделившейся горечи, обсушиваем слегка.
 
Обжариваем баклажаны порциями и выкладываем в глубокую посуду, пресыпая рубленым чесноком.
 
Майонез смешиваем с уксусом и заправляем баклажаны и лук, солим по вкусу.
 
Выкладываем смесь в подготовленную посуду, накрываем крышками, ставим на водяную баню для стерилизации на 30 минут.
 
Затем укупориваем и переворачиваем, накрываем одеялом.
 
Храним в удобном для этого месте.
 
Вот и всё! Это очень простой, но безумно вкусный салат. Обязательно попробуйте приготовить.
 
Надеюсь, что моя статья была для вас полезной. Будьте здоровы и приятного аппетита.
Рубрики:  САЛАТЫ
КОНСЕРВИРОВАНИЕ
Метки:  


Процитировано 39 раз
Понравилось: 25 пользователям
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Terrasa   обратиться по имени Понедельник, 10 Августа 2020 г. 08:46 (ссылка)
Неожиданный рецепт. Интересно как майонез себя поведет в закрытой консервации.......
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lyana9   обратиться по имени Понедельник, 10 Августа 2020 г. 15:16 (ссылка)
Спасибо!
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