Я очень люблю баклажаны. Пожалуй, я смело могу их назвать моими любимыми представителями овощных. Я могу есть их как угодно и с чем угодно. Я очень часто просто запекаю в духовке баклажан целиком, затем разрезаю, в баклажановую кашу добавляю чеснок и всё, это для меня одно из самых вкусных блюд.

Когда я вижу в интернете рецепты из баклажанов, мимо я не пройду совершенно точно. Всегда попытаюсь приготовить, и ни разу ещё не было невкусно.

Сегодня я хочу поделиться с вами очень вкусным рецептом. Хорошо он тем, что предназначен не только для сиюминутного поедания, но и готов верой и правдой кормить вас всю зиму вкуснейшими баклажанами. Этот рецепт я буквально силой выбивала из одной своей знакомой, которая хотела владеть им единолично. В общем, это долгая история, главное, что я теперь знаю, как приготовить эту вкуснотищу.

Итак, вашему вниманию "Салат из баклажаном с чесноком на зиму".

Поверьте, вкусно так, что закачаешься.

Что же нам понадобится для приготовления?

Ингредиенты:

баклажаны — 2 кг;

лук — 1 кг;

чеснок — 2 головки;

майонез — 200 гр;

уксус 9% — полторы столовых ложки;

рафинированное растительное масло — 150 грамм

Ингредиенты рассчитаны на 5 банок по 0,5 литра

Приготовление:

Баклажаны очищаем от плодоножки и не срезая шкурки нарезаем кубиками, затем присыпаем солью и оставляем на 2 часа.

Лук нарезаем полукольцами и обжариваем на небольшом количестве растительного масла.

Чеснок мелко рубим.

Отстоявшиеся баклажаны промываем под струей воды от соли и выделившейся горечи, обсушиваем слегка.

Обжариваем баклажаны порциями и выкладываем в глубокую посуду, пресыпая рубленым чесноком.

Майонез смешиваем с уксусом и заправляем баклажаны и лук, солим по вкусу.

Выкладываем смесь в подготовленную посуду, накрываем крышками, ставим на водяную баню для стерилизации на 30 минут.

Затем укупориваем и переворачиваем, накрываем одеялом.

Храним в удобном для этого месте.

Вот и всё! Это очень простой, но безумно вкусный салат. Обязательно попробуйте приготовить.