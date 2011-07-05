Сегодня готовим мясную закуску, которая с успехом заменит колбасу.

Ингредиенты:

1. Куриное филе - 2 шт.

2. Молоко - 1 стакан.

3. Соль - 1 ч. ложка.

Для маринада:

1. Оливковое масло - 1 ст. ложка.

2. Соевый соус - 1 ст. ложка.

3. Мёд - 1 ч. ложка.

4. Чеснок - 3 зубчика.

5. Мускатный орех

6. Сладкая паприка

7. Сок лимона

Способ приготовления:

1. В глубокую тарелку вливаем 1 стакана молока, добавляем соль и перемешиваем. В молоко погружаем куриное филе и оставляем минимум на 2 часа.

2. А пока приготовим маринад. Для этого в глубокую тарелку отправляем 1 ст. ложку оливкового масла, 1 ст. ложку соевого соуса, 1 ч. ложку мёда, мускатный орех, сладкую паприку, три измельчённых зубчика чеснока и сок лимона.

Тщательно перемешиваем.

3. Через указанное время вынимаем куриное филе из молока и просушиваем бумажными полотенцами.

4. Куриное филе кладём друг на друга противоположными сторонами и туго обматываем шпагатом или нитками. Хорошо обмазываем куриное филе подготовленным маринадом и оставляем на 15 минут.

5. Перекладываем куриную грудку на противень застелённый пергаментной бумагой и отправляем в разогретую духовку до 200 градусов на 20 минут. Затем выключаем духовку и не открываем её ещё 10 минут. Затем вынимаем, даём остыть, снимаем нитку и нарезаем небольшими кусочками.

Куриная пастрома получается нежная, сочная, ароматная и очень вкусная! Попробовав раз вы навсегда задубите о покупной колбасе.

Видеорецепт приготовления:







Приятного аппетита!