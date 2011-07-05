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Создан: 05.07.2011
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Очень вкусная мясная закуска: вы забудете о покупной колбасе навсегда (видеорецепт приготовления)

Вторник, 01 Декабря 2020 г. 14:39 + в цитатник
ЖЕНСКИЙ_БЛОГ_РУ все записи автора
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Сегодня готовим мясную закуску, которая с успехом заменит колбасу. 
 
 
 
Ингредиенты:
 
1. Куриное филе - 2 шт. 
2. Молоко - 1 стакан. 
3. Соль - 1 ч. ложка.
 
Для маринада:
 
1. Оливковое масло - 1 ст. ложка. 
2. Соевый соус - 1 ст. ложка. 
3. Мёд - 1 ч. ложка. 
4. Чеснок - 3 зубчика. 
5. Мускатный орех 
6. Сладкая паприка 
7. Сок лимона
 
Способ приготовления:
 
1. В глубокую тарелку вливаем 1 стакана молока, добавляем соль и перемешиваем. В молоко погружаем куриное филе и оставляем минимум на 2 часа. 
 
2. А пока приготовим маринад. Для этого в глубокую тарелку отправляем 1 ст. ложку оливкового масла, 1 ст. ложку соевого соуса, 1 ч. ложку мёда, мускатный орех, сладкую паприку, три измельчённых зубчика чеснока и сок лимона.
 
Тщательно перемешиваем. 
 
3. Через указанное время вынимаем куриное филе из молока и просушиваем бумажными полотенцами. 
 
4. Куриное филе кладём друг на друга противоположными сторонами и туго обматываем шпагатом или нитками. Хорошо обмазываем куриное филе подготовленным маринадом и оставляем на 15 минут. 
 
5. Перекладываем куриную грудку на противень застелённый пергаментной бумагой и отправляем в разогретую духовку до 200 градусов на 20 минут. Затем выключаем духовку и не открываем её ещё 10 минут. Затем вынимаем, даём остыть, снимаем нитку и нарезаем небольшими кусочками. 
 
Куриная пастрома получается нежная, сочная, ароматная и очень вкусная! Попробовав раз вы навсегда задубите о покупной колбасе.
 
4121583_Screen_Shot_112920_at_12_56_AM (700x412, 377Kb)
 
Видеорецепт приготовления:



Приятного аппетита!
Рубрики:  ЗАКУСКИ
К ПРАЗДНИКУ
БЛЮДА ИЗ МЯСА
ВИДЕО-КУХНЯ
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Процитировано 50 раз
Понравилось: 10 пользователям
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Алла_Студентова   обратиться по имени Вторник, 01 Декабря 2020 г. 14:56 (ссылка)
Замечательно!Волшебной зимы, отличных, теплых деньков с хорошим настроением...
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Таточка-Танюша   обратиться по имени Среда, 02 Декабря 2020 г. 12:12 (ссылка)
Желаю солнца в небе и спокойствия на душе!
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Таточка-Танюша   обратиться по имени Среда, 02 Декабря 2020 г. 12:13 (ссылка)
Благодарю! Желаю солнца в небе и спокойствия на душе!
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