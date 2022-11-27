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Из одной банки шпрот и лаваша готовлю вкуснейшую бюджетную закуску!

Воскресенье, 27 Ноября 2022 г. 08:26 + в цитатник
ИНТЕРЕСНЫЙ_БЛОГ_ЛесякаРу все записи автора

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Беру шпроты и лаваш и готовлю невероятный вкусный рулет за копейки !На праздничном столе Улетает в первую очередь.
 
Шпроты и лаваш это правда гениальная закуска на праздничный стол. Гости всегда очень рады этой закуске, поэтому всегда готовлю побольше . Вкусно быстро и просто и очень оригинально . Советую попробовать !
 

Рецепт закуски из лаваша и шпрот

Берем лаваш (поплотнее). Сверху на терке натираем вареный картофель(можно запеченный) Добавим соль по вкусу и сделаем сеточку из майонеза
 
Второй слой это шпроты , укладываем по всей поверхности 
 
Добавим зелень(укроп) можно нарезать, либо просто веточками. Лук красный и сеточку из майонеза
 
Еще пару ингредиентов и мы завершим нашу вкуснейшую закуску. Вареные яйца и вареную морковь натираем на крупной терке и завершим майонезом
 
Скручиваем в рулет, немного прижимая , чтобы получился плотный рулет . Завернем в пленку и убираем в холодильник минимум на 30 минут 
 
Нарезаем на порции, выкладываем на блюдо и можно украсить нарезанным зеленым луком.

Фоторецепт приготовления закуски из шпрот и лаваша:


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Рубрики:  ЗАКУСКИ
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БЛЮДА ИЗ РЫБЫ и МОРЕПРОДУКТОВ
Метки:  

Процитировано 9 раз
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Валентина-л-1   обратиться по имени Воскресенье, 27 Ноября 2022 г. 11:01 (ссылка)
Спасибо.
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