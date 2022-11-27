Беру шпроты и лаваш и готовлю невероятный вкусный рулет за копейки !На праздничном столе Улетает в первую очередь.

Шпроты и лаваш это правда гениальная закуска на праздничный стол. Гости всегда очень рады этой закуске, поэтому всегда готовлю побольше . Вкусно быстро и просто и очень оригинально . Советую попробовать !

Рецепт закуски из лаваша и шпрот

Берем лаваш (поплотнее). Сверху на терке натираем вареный картофель(можно запеченный) Добавим соль по вкусу и сделаем сеточку из майонеза

Второй слой это шпроты , укладываем по всей поверхности

Добавим зелень(укроп) можно нарезать, либо просто веточками. Лук красный и сеточку из майонеза

Еще пару ингредиентов и мы завершим нашу вкуснейшую закуску. Вареные яйца и вареную морковь натираем на крупной терке и завершим майонезом

Скручиваем в рулет, немного прижимая , чтобы получился плотный рулет . Завернем в пленку и убираем в холодильник минимум на 30 минут

Нарезаем на порции, выкладываем на блюдо и можно украсить нарезанным зеленым луком.

Фоторецепт приготовления закуски из шпрот и лаваша:



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