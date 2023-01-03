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Вкусный и простой салат "Огонек" из 3-х продуктов за 5 минут!

Вторник, 03 Января 2023 г. 08:32 + в цитатник
ИНТЕРЕСНЫЙ_БЛОГ_ЛесякаРу все записи автора

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В «Огоньке» одним из ингредиентов является сырая морковь, для этого салата очень важно чтобы она была сладкая и сочная. Если вам попалась морковь не сладкая, тогда можно будет добавить в салат 1 – 2 щепотки сахара. Заправлять такой салат можно сметаной или майонезом, тут уж будет зависеть от ваших предпочтений.
 
 
КАК ГОТОВИТЬ:
 
Отвариваю вкрутую куриные яйца, остужаю их под проточной холодной водой, очищаю и пропускаю через мелкую терку. 
 
Мою, чищу морковь и натираю ее на мелкой терке вместе с плавленым сырком. 
Не устану вам повторять, что для салата лучше всего использовать именно сыр, а не сырный продукт. 
 
И если есть возможность, то сыр перед тем, как натереть на терке лучше всего немного подержать в морозилке. Тогда его гораздо проще будет измельчать.
 
Теперь перекладываю в миску все измельченные ингредиенты, добавляю соль, пропущенный через чеснокодавилку чеснок, майонез и перемешиваю салат. 
 
Ингредиенты:
 
1. Яйцо куриное – 2 шт.
 
2. Плавленый сырок – 2 шт.
 
3. Морковь – 1 шт.
 
4. Чеснок – 2 зубца
 
5. Майонез – 2 ст/ложки
 
6. Соль – по вкусу


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Салат готов, можно подавать к столу. 
 
Салат получился вкусным, ярким и свежим. Как вы сами видите, рецепт очень простой и быстрый. 
 
р
Рубрики:  САЛАТЫ
Метки:  

Процитировано 13 раз
Понравилось: 9 пользователям
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Валентина-л-1   обратиться по имени Вторник, 03 Января 2023 г. 09:42 (ссылка)
Спасибо.
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