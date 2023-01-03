В «Огоньке» одним из ингредиентов является сырая морковь, для этого салата очень важно чтобы она была сладкая и сочная. Если вам попалась морковь не сладкая, тогда можно будет добавить в салат 1 – 2 щепотки сахара. Заправлять такой салат можно сметаной или майонезом, тут уж будет зависеть от ваших предпочтений.

КАК ГОТОВИТЬ:

Отвариваю вкрутую куриные яйца, остужаю их под проточной холодной водой, очищаю и пропускаю через мелкую терку.

Мою, чищу морковь и натираю ее на мелкой терке вместе с плавленым сырком.

Не устану вам повторять, что для салата лучше всего использовать именно сыр, а не сырный продукт.

И если есть возможность, то сыр перед тем, как натереть на терке лучше всего немного подержать в морозилке. Тогда его гораздо проще будет измельчать.

Теперь перекладываю в миску все измельченные ингредиенты, добавляю соль, пропущенный через чеснокодавилку чеснок, майонез и перемешиваю салат.

Ингредиенты:

1. Яйцо куриное – 2 шт.

2. Плавленый сырок – 2 шт.

3. Морковь – 1 шт.

4. Чеснок – 2 зубца

5. Майонез – 2 ст/ложки

6. Соль – по вкусу



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Салат готов, можно подавать к столу.

Салат получился вкусным, ярким и свежим. Как вы сами видите, рецепт очень простой и быстрый.

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