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Салат "Изумрудная Елочка" на Праздничный стол! Нарядка, вкусно и недорого!

Понедельник, 09 Января 2023 г. 07:48 + в цитатник
ИНТЕРЕСНЫЙ_БЛОГ_ЛесякаРу все записи автора
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Всем доброго времени суток, дорогие друзья! 
 
Хочу предложить Вам очень красивый , очень нежный и невероятно красивый салат "Елочка " ! 
 
Обязательно сохраняйте рецепт и приготовьте , уверена Вам очень понравится ! 
 
 
Ингредиенты:
 
Куриная грудка отварная .......200 гр 
 
Красный перец ..........................по вкусу 
 
Черный перец ............................по вкусу 
 
Майонез ........................................по вкусу 
 
Морковь отварная ...................150 гр 
 
Укроп ............................................по желанию 
 
Яйца отварные ..........................4 шт 
 
Яблочки зеленые ....................2 шт 
 
Моцарелла сыр ......................100-130 гр 
 
Киви сладкий ..........................280 гр -3 шт 
 
Зерна граната для украшения . 
 
Способ приготовления салата Елочка :
 
Отварную грудку нарезаем кубиками и выкладываем сразу на сервировочное блюдо, обязательно добавляем перец и можете добавить соль , все хорошо смешиваем , я добавлять соль не буду , так как отварила курочку в подсоленной воде . Выкладываем курочку в виде елочки на тарелке , сверху выкладываем сеточкой майонез. 
 
Вареную морковь натираем на терке и распределяем ровным слоем поверх курочки . Укроп промыла хорошо, просушила с помощью бумажного полотенца и по ободку основания салатика вставляем короткие веточки укропа , тем самых создавая более реалистичный вид . Снова выкладываем майонез сеткой , натираем яйца на терке и так же выкладываем поверх и распределяем . 
 
Яблочки отчистила от кожуры , натираем на средней терке и выкладываем поверх , распределяем вилочкой ровным слоем , сетку из майонеза . Сыр моцарелла натираем на мелкой терке и так же выкладываем . Если у вас моцареллы нет , то можете использовать любой другой мягкий сыр . 
 
Три киви нарезаем самыми тонкими слайсами и делим пополам ,выкладываем поверх сыра чешуйкой - словно рыбкой . Майонезиком формируем капельки , словно снег , выкладываем зерна граната так , как нравится Вам , а так же зерна кукурузы . 
 
И все , салатик готов ! 
 
Отправляем в холодильник на пару часов и после можно будет подавать на стол !
Рубрики:  САЛАТЫ
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