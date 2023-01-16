Доброго времени суток, друзья !

Хочу поделиться с вами рецептом вкуснейших беляшей, очень сочные внутри , с хрустящей корочкой снажури и воздушным мякишем. Это невероятно вкусно и готовится очень быстро .Сохраняйте рецепт и приготовьте , уверена вам очень понравится .

Ингредиенты :

Для теста :

Мука пшеничная ......................600 гр

Сахарный песок ........................1 ч.л

Соль ................................................1 ч.л

Разрыхлитель .............................1 ч.л

Кефир ............................................400 мл

Растительное масло ...............20 мл

Яйцо ................................................1 шт

Растительное масло на рабочую поверхность .2 ст.л

Для начинки :

Говяжий фарш ..........................400 гр

Лук репчатый ............................2 шт

Петрушка .....................................пол пучка

Черный молотый перец .......1 ч.л

Красная паприка сладкая......1 ч.л

Острая паприка..........................0,5 чл

Зира .................................................0,5 ч.л

Соль .................................................1 ч.л

Бараний курдюк .......................50 гр или можете добавить сливочное масло

Вода фильтрованная ...............80 мл

Способ приготовления :

В миску просеиваем муку пшеничную, добавляем соль, сахарный песок и разрыхлитель , смешиваем венчиком . Добавляем кефир или домашний йогурт, яйцо, оливковое или растительное масло и замешиваем мягкое тесто . На стол добавляем растительное масло , вымешиваем тесто пару минут , скатываем в шар и выкладываем в миску , накрываем пленкой и отправляем в теплое место на расстойку на 1 час , а пока приготовим начинку .

В миску отправляем фарш говяжий , лук репчатый нарезаем на кусочки и измельчаем в блендере , так же добавляем кинзу. Все добавляем к мясу , добавляем: черный молотый перец, красную паприку, копченную паприку, зиру, соль, растительное масло . Бараний курдюк измельчаем мелко и добавляем к мясу , если у вас курдюка нет , можете добавить сливочное масло . Можете немного добавить воды в фарш ,чтобы было более сочно , все хорошо смешиваем до однородности . Дадим начинке настояться минут 25 , чтобы мясо напиталась специями и ароматами .

На рабочую поверхность добавляем растительное масло , выкладываем тесто и делим на кусочки , каждый кусочек по 70 гр . Скатываем кусочки в шар , выкладываем на противень или поднос , накрываем пленкой и минут 5 дадим отдохнуть . Доску на которую будем выкладывать заготовки , тоже смазываем растительным маслом . Приступаем к формированию беляшей .

Каждый шарик выкладываем на стол разминаем пальчиками ,формируем круг , выкладываем начинку и собираем беляш так , как мы бы формировали хинкале . Выкладываем на доску и так проделываем со всеми остальными кругляшами .

Наливаем масло в сковороду , разогреваем несколько минут и выкладываем по одному беляши , обжариваем с каждой стороны по две минуты , до золотистой корочки . Внутри тесто и начинка должны хорошо прожариться . Выкладываем на тарелку выстиланную бумажным полотенцем, затем на другую тарелку и после можно подавать на стол .

Беляши получаются очень сочные внутри , с хрустящей корочкой , воздушным мякишем . Всем настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту. Делитесь рецептом со своими друзьями и близкими .

Пишите как получается у вас , чтобы вы хотели со мной приготовить !