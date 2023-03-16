Они легкие и быстрые в приготовлении, вполне диетичные, а главное очень вкусные!

Вам потребуется:

Крупные яблоки - 3-4 шт

1,5-2 стакана муки

Сахар - 3 столовых ложки

Ванилин

Сода на кончике ножа

Яйцо - 2 шт

Щепотка соли

Масло для жарки

Как готовить:

1. Яблоки моем. Срезаем шкурку (если не очень жесткая, можно и оставить) и натираем на крупной терке или в блендере.Смешиваем с сахаром и яйцами.

2. Далее добавляем ванильный сахар и соду с мукой.

3. Муку необходимо добавлять постепенно, доводя тесто до консистенции густой сметаны.Сковородку разогреваем, но не слишком сильно. Оладьи не должны подгорать и должны хорошо пропекаться.

4. Жарим на сливочном или растительном масле небольшие оладьи (накладывать тесто можно столовой ложкой).

5. Подаются горячие яблочные оладушки с медом.

Приятного аппетита!