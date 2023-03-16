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Яблочные оладьи

Четверг, 16 Марта 2023 г. 16:42 + в цитатник
ИНТЕРЕСНЫЙ_БЛОГ_ЛесякаРу все записи автора
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Они легкие и быстрые в приготовлении, вполне диетичные, а главное очень вкусные! 
 
Вам потребуется:
 
Крупные яблоки - 3-4 шт
1,5-2 стакана муки
Сахар - 3 столовых ложки
Ванилин
Сода на кончике ножа
Яйцо - 2 шт
Щепотка соли
Масло для жарки
 
 
Как готовить:
 
1. Яблоки моем. Срезаем шкурку (если не очень жесткая, можно и оставить) и натираем на крупной терке или в блендере.Смешиваем с сахаром и яйцами. 
 
2. Далее добавляем ванильный сахар и соду с мукой.
 
3. Муку необходимо добавлять постепенно, доводя тесто до консистенции густой сметаны.Сковородку разогреваем, но не слишком сильно. Оладьи не должны подгорать и должны хорошо пропекаться.
 
4. Жарим на сливочном или растительном масле небольшие оладьи (накладывать тесто можно столовой ложкой).
 
5. Подаются горячие яблочные оладушки с медом.
 
Приятного аппетита!
Рубрики:  ДЕСЕРТЫ
БЛИНЫ,ОЛАДЬЯ,ПИРОЖКИ И Т.П.
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Процитировано 9 раз
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Mjja   обратиться по имени Пятница, 17 Марта 2023 г. 13:53 (ссылка)
БлагоДарю.
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