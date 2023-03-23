Не знаю автора названия, но оно - в точку: ярко-желтый, как маленький цыпленок, салат привлекает внимание на самом разнообразном столе. И вкус оригинальный благодаря интересному сочетанию продуктов (их не так много, но все доступны). Попробуйте приготовить вкусный салат со смешным названием – "Озорной цыпленок" всем поднимет настроение!

КАК ПРИГОТОВИТЬ салат с апельсином:

Ингредиенты выкладываем слоями, на каждом - сеточка из майонеза (кроме верха).

Предварительно варим яйца вкрутую и куриное филе (в подсоленной воде)), остужаем. Яйца разделяем на желтки и белки.

Понадобится:

куриное филе - 250 г,

яйца - 4 шт,

сыр твердый - 100 г,

корейская морковь - 150 г,

апельсины - 1-2 шт,

майонез

Как приготовить вкусный салат с апельсином:

Натираем на средней терке яичные белки, выкладываем первым слоем. Сверху - немного майонеза.

Вторым слоем - вареное филе: или мелко нарезаем, или разбираем на волокна. Майонез.

Следующий слой - морковь по-корейски.

Натираем сыр на крупной терке и распределяем поверх моркови.

Теперь апельсины: очищаем их от кожуры, пленок, перегородок и семечек. Нарезаем крупными кусочками и раскладываем пятым слоем.

В завершение натираем желтки на мелкой терке: держим терку над салатом, чтобы верхний желтый слой был пышным.

Фоторецепт приготовления салата с апельсином:

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Салат можно сразу подавать на стол. Яркий, аппетитный и очень вкусный!

Морковь по-корейски лучше приготовить самим - рецепт простой.