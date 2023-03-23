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Очень необычный и вкусный слоеный салат с апельсинами "Озорной цыпленок"
Не знаю автора названия, но оно - в точку: ярко-желтый, как маленький цыпленок, салат привлекает внимание на самом разнообразном столе. И вкус оригинальный благодаря интересному сочетанию продуктов (их не так много, но все доступны). Попробуйте приготовить вкусный салат со смешным названием – "Озорной цыпленок" всем поднимет настроение!
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