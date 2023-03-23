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Очень необычный и вкусный слоеный салат с апельсинами "Озорной цыпленок"

Четверг, 23 Марта 2023 г. 15:00 + в цитатник
ИНТЕРЕСНЫЙ_БЛОГ_ЛесякаРу все записи автора

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Не знаю автора названия, но оно - в точку: ярко-желтый, как маленький цыпленок, салат привлекает внимание на самом разнообразном столе. И вкус оригинальный благодаря интересному сочетанию продуктов (их не так много, но все доступны). Попробуйте приготовить вкусный салат со смешным названием – "Озорной цыпленок" всем поднимет настроение!

КАК ПРИГОТОВИТЬ салат с апельсином:
 
Ингредиенты выкладываем слоями, на каждом - сеточка из майонеза (кроме верха). 
 
Предварительно варим яйца вкрутую и куриное филе (в подсоленной воде)), остужаем. Яйца разделяем на желтки и белки.
 
Понадобится:
 
куриное филе - 250 г,
яйца - 4 шт,
сыр твердый - 100 г,
корейская морковь - 150 г,
апельсины - 1-2 шт,
майонез
 
Как приготовить вкусный салат с апельсином:
 
Натираем на средней терке яичные белки, выкладываем первым слоем. Сверху - немного майонеза.
 
Вторым слоем - вареное филе: или мелко нарезаем, или разбираем на волокна. Майонез.
 
Следующий слой - морковь по-корейски.
 
Натираем сыр на крупной терке и распределяем поверх моркови. 
 
 Теперь апельсины: очищаем их от кожуры, пленок, перегородок и семечек. Нарезаем крупными кусочками и раскладываем пятым слоем. 
 
В завершение натираем желтки на мелкой терке: держим терку над салатом, чтобы верхний желтый слой был пышным.

Фоторецепт приготовления салата с апельсином:

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Салат можно сразу подавать на стол. Яркий, аппетитный и очень вкусный!
 
Морковь по-корейски лучше приготовить самим - рецепт простой.

 

Рубрики:  САЛАТЫ
Метки:  

Процитировано 11 раз
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